空軍墜機停飛F-5 專家：應全淘汰

國防部表示，殉職飛官朱冠甍曾回報「發動機故障」，因此宣布F5戰機全面停止飛行，除戰、演任務外，其餘訓練也暫停。29日墜機殉職的上尉飛行員朱冠甍曾向家人表示：「媽媽！F5早晚會出事！」空軍漢翔公司飛機退休維修人員受訪說：「老飛機零件生產線關閉，這些年都是拆東牆補西牆，F-5早該淘汰了。」

機毀人亡

軍方證實，29日早上1架志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機墜落台東外海，上尉飛行員朱冠甍在回報塔台發動機失效後緊急跳傘落海。國防部獲報後，派遣黑鷹搜救機及海巡艇搜索，順利尋獲飛行員，但救起時已無生命跡象，送往台東馬偕醫院進行搶救，最終仍傷重不治。

29日早上，隸屬志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機在台東加路蘭海岸遊憩區外海墜落，執行訓練的上尉飛行員朱冠甍在回報塔台發動機失效後，緊急跳傘落海，搜救隊於8時40分完成吊掛，但朱冠甍獲救後沒有意識，於9時27分宣布死亡。

維修人員：早該淘汰了

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，47年後的今天仍擔任空軍部隊的訓練任務。

「離譜的是，飛機就掉在跑道頭不遠的地方，塔台和航管通報的時間居然差二十分鐘以上？」空軍漢翔公司飛機退休維修人員受訪說，「維修不力是有可能，各級長官為達成任務，就不可能顧到品質，我在職時就常發生這樣情況。」他指出，剛起飛就失事，絕大部分是維修問題，朱上尉已有七年資歷了。

分析維修的問題，這位資深維修人員表示，主要是空軍後勤補給的問題，沒器材怎麼修好？「我還在的時候就拆東牆補西牆，工時量比正常工作多兩倍以上。」

他也說：「 F-5是很老的飛機，器材補給是一大問題，我軍校畢業前就飛行多年，我畢業都40年了，早該汰除了。」

「媽媽！F5早晚出事！」

朱冠甍母親29日下午趕抵台東殯儀館見兒子最後一面，她悲痛地表示，孩子之前曾經說過，「媽媽！F5早晚會出事！」「這麼老的軍機，孩子也飛得提心吊膽，再有軍機失事，我就要跳台東的海」。

國防部29日召開記者會時表示，是跳傘高度不足，飛行員遭傘繩纏住，影響逃生而溺水殉職，詳細狀況還是要進一步調查，因為彈射跳傘受到飛機角度速度與姿態，以及彈射出去後受到傘張力等影響，不一定保證跳傘後就可以最佳落海，需要後續相關事證調查。

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