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F-5E戰機墜海 張延廷疾呼：新式高教機必須超前部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
張延廷說，台東志航基地目前有四十餘架F-5E/F戰機，已不再執行戰鬥巡邏任務，主要作為空軍官校部訓機，或負責實彈射擊操演中火焰靶彈射擊任務，作為投放靶彈的目標機。圖／本報資料照
張延廷說，台東志航基地目前有四十餘架F-5E/F戰機，已不再執行戰鬥巡邏任務，主要作為空軍官校部訓機，或負責實彈射擊操演中火焰靶彈射擊任務，作為投放靶彈的目標機。圖／本報資料照

一架F-5E戰機29日上午甫自台東志航基地升空，飛行員就反應右側發動機失效，旋不幾就在台東海域墜海失事。前空軍副司令張延廷今天受訪表示，原來108年去年高教機就必須要交機，汰換F5-E/F戰機，但拖到現在一架都沒交，面對F5機隊可靠度會愈來愈低，風險愈大，高教機只能超前部署，加班趕工，提前交機。

張延廷說，台東志航基地目前有四十餘架F-5E/F戰機，已不再執行戰鬥巡邏任務，主要作為空軍官校部訓機，或負責實彈射擊操演中火焰靶彈射擊任務，作為投放靶彈的目標機。

對於勇鷹高教機須在兩年後才能交機，張延廷表示，對空軍而言，勢將捉襟見肘，因為飛機會愈來愈少、鐘點數會愈來愈高，飛行時數愈來愈高，可靠度與機齡成反比，可靠度會愈來愈低，風險就愈大。只能超前部署，讓高教機加班趕工，提前交機。原來108年去年高教機就必須要交機，拖到現在一架都沒交。

他說，空軍未來新採購的六十六架F-16C/D戰機將部署台東，高教機將轉而部署岡山空軍官校，高級組與部訓組同樣使用高教機。

張延廷曾任F-5E/F戰機飛行教官，他表示，飛機上有兩具J85發動機，一具失效，確可依靠另一具發動機維持飛操。他表示，右系發動機是2號發動機，左系則是1號發動機，2號失效或許影側響左側，造成複合因素，2號失效，可能造成1號也出問題，發動機統有輪動性，或許液壓系統出狀況，造成操縱困難而墜海，飛行員只能彈射跳傘，可還有其他因素在裡面，這沒辦法的事。

高教 台東志航基地 空軍

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