影／空軍F-5E墜海 台東志航基地F-5E/F全面停飛特檢
空軍一架F-5E戰機今天上午從台東志航基地起飛進行訓練時，疑似因右側發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍殉職。空軍參謀長黃志偉上午表示，失事機去年9月才完成大檢，而台東志航基地的F-5E/F機群先前妥善率都符合標準，目前基地內所有F-5E/F戰機全面停飛特檢，志航基地內氣氛低迷，不過中午時分還是有兩架台南基地飛來的IDF戰機降落台東進行整補，機場運作維持正常。
國防部上午舉行記者會，公布失事機飛行軌跡，黃志偉強表示，事發後直升機到達現場目視在海面的飛行員後，吊掛到艙內即展開急救，返場落地由醫務人員接手搶救，全程人員都沒有意識。經一路全程急救狀況下，馬偕醫院接手急救的醫師，在7時29分宣告飛官不治殉職。
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