F-5E/F全面停飛特檢！失事機1980年出廠去年才大檢

空軍一架F-5E戰機因右側發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍殉職。空軍參謀長黃志偉上午表示，失事機是民國69年出廠戰機，去年9月才完成大檢，而台東志航基地的F-5E/F機群先前妥善率都符合標準，目前因失事案，將全面停飛特檢。

國防部上午舉行記者會，公布失事機飛行軌跡，但黃志偉強調航跡圖是由雷達電腦解算，不必然反應真實航跡。搜救點是直升機吊掛落海飛官的位置。

黃志偉表示，事發後空軍司令部在7時35分於戰情中心開設應變中心，9時30分空軍司令熊厚基率督察長室及相關業參前往台東志航基地執行後續處置作業。

他表示，事發後直升機到達現場目視在海面的飛行員後，吊掛到艙內即展開急救，返場落地由醫務人員接手搶救，全程人員都沒有意識。經一路全程急救狀況下，馬偕醫院接手急救的醫師，在7時29分宣告飛官不治殉職。

他說，經初步查證，朱冠甍航空生理、救生與離心機訓練，與早上勤前風險評估，都合乎規定。

黃志偉表示，空軍目前仍在台東保留一個聯隊、三個中隊的F-5E/F戰機，執行官校飛行學員畢業後，作為轉換戰機作業，妥善率符合部頒標準。勇鷹教練機生產期程按計畫節點推進，會按規劃接替F-5訓練作業。

黃志偉表示，失事的F-5E戰機是在民國69年11月14日出廠，總飛行時數6260小時又40分鐘，上次完成大檢是108年9月29日至12月18日執行，出廠至今使用266小時又45分鐘，空軍因此案暫停所有訓練任務，但戰演訓正常實施。F5-E/F全面停止飛行執行天安特檢。

對事件發生經過，黃志偉轉述機場高勤說法表示，飛機離地後飛行員就呼叫右發動機故障，詳細通話細節已列蒐證資料，目前暫無法公布。

他說，F5戰機有兩具發動機，若單發動機失效，另一具發動機可維持戰機飛行，但一定會影響戰操作性能，目前無線電通話內容雖然是如此，但詳細仍待調查才能確定。

至於飛官是否因跳傘被勾住導致失去意識？黃志瑋表示，這都未經證實。落海詳細情況仍待進一步調查。

對人員彈射跳傘卻仍造成飛官殉職，黃志偉則表示，彈射跳傘仍受飛機角度、速度與當時姿態，人員彈射後受到傘開與傘繩張力，會有相當大程度影響，彈射椅仍受戰機高度與角度限制，不一定保證彈射跳傘後能按最佳情況落海，詳細情況仍待鑑定。