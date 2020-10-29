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29歲殉職飛官！朱冠甍育有一歲女 跳傘落水疑遭傘繩纏住
空軍第七聯隊台東志航基地今早發生一架F-5E單座戰機墜海意外，上尉飛行員朱冠甍起飛2分鐘後，疑發動機失效，在距離基地北方加路蘭海域約1公里墜機跳傘，有民眾表示「感覺飛機升不上去，就墜海了」。軍方對於失事原因仍持續調查中。
有民眾表示，早上約7點35分就看到一架戰鬥機在加路蘭外海空中，感覺升不上去，就很快往下掉來，戰機墜海後還冒出煙，有看到飛行員跳傘。
29歲上尉飛行員朱冠甍今清晨執行飛行訓練，起飛2分鐘、才剛轉進加路蘭外海，就發現疑似右發動機失效，立即通報塔台，並且緊急跳傘落海。包括海巡、消防隊及基地海鷗救難大隊前往失事地點救援，8點50分搜救機落台東基地，後送台東馬偕，飛行員無脈搏血壓，後送馬偕途中實施2次電擊，由馬偕實施搶救，9點27分搶救不治宣告死亡。
不過，雖飛官第一時間跳傘獲救，但傳出疑因遭傘繩纏住，導致大量吃水，送醫搶救後仍不治身亡。軍方對於這項訊息不予證實，並表示所有詳細情形仍調查中。
而朱冠甍不幸墜機送醫消息傳出後，軍方人員第一時間都來到馬偕醫院關心，朱的妻子和剛滿周歲的女兒也從官舍來到醫院，並由軍方人員及其他軍眷陪同，不過，一聽到先生搶救不治，朱妻悲痛欲絕。
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