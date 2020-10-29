飛官彈射跳傘仍殉職 空軍：彈射椅不保證最佳狀況落海

空軍一架F-5E戰機疑因右側發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救仍不治。空軍參謀長黃志偉上午表示，F5有兩個發動機，若單發動機失效，另一具發動機可維持戰機飛行，但一定會影響戰機操作性能，而人員藉由彈射跳傘逃生，仍受飛機角度、速度、當時姿態與傘開與傘繩張力等，「會有相當大程度影響」，彈射椅仍受戰機高度與角度限制，不一定保證彈射跳傘後能按最佳情況落海。

空軍司令部上午在國防部舉行記者會，黃志偉表示，上午7時，台東海面空域能見度7浬，沒有視障，5千呎雲幕高，海流南至東南向，海水溫度22-26度，浪高1.5至3公尺，天候符合飛行訓練標準。

黃志偉表示，訓練編號MM741，科目是基本攻防，一批兩架飛機，失事戰機編號5261，任長機，F-5E單座型，7點29分自志航基地編隊起飛，起飛後長機以無線電呼叫右發動機故障，7點31分在基場北面一浬彈射跳傘；7點46分2號機返回基地落地。他說，這批戰機是擔任空軍官校學官進階訓練任務，與國軍目前實施的戰備訓練周沒有關聯。

黃志偉表示，事發後，空軍在7時32分下令搜救UH-60M搜救直升機升空，8時17分在基地北面目視落海飛行員，8時40分人員吊掛上機，44分降落志航基地，49分轉送馬偕醫院急救。人員掛吊上機就開始急救，全程都由航醫實施急救。