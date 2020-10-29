飛官朱冠甍從小立志當空軍 父母接噩耗趕往東部

空軍台東志航基地今天一早傳出F-5E戰機墜海，國防部證實該戰機動力喪失，上尉飛官朱冠甍跳傘落海，但他獲救時已無呼吸心跳，送往台東馬偕醫院搶救後不治，消息傳回彰化老家，鄰居相震驚不已，看著他長大的餐廳老闆當場泣不成聲。

朱冠甍父母上午接到兒子落海消息，立即趕往東部，鄰居指出，從小看朱冠甍長大，他很乖很孝順，現在只有父母住在彰化，朱冠甍與妻兒長時間在東部，放長假才回來，鄰居聽到朱冠甍罹難的消息難以置信，當場難過得無法站立，身體癱軟在牆邊，「她吃我的飯長大的，怎麼會這樣。」

鄰居也說，朱冠甍的父親在漢翔航空公司從事資訊設計，受父親影響，朱冠甍從小就很喜歡飛行，立志當空軍，如今在空中發生憾事，讓人相當不捨。