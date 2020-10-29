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F-5E 戰機失事墜海 空軍：甫起飛即反應右發動機失效
台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。空軍參謀長黃志瑋上午表示，起飛後長機呼叫右發動機故障，7點31分在基地北面一浬彈射跳傘。
空軍司令部上午在國防部舉行記者會，黃志瑋表示，訓練編號MM741，科目是基本攻防，一批兩架飛機，失事戰機編號5261，任長機，F-5E單座型，7點29分自志航基地編隊起飛，起飛後長機呼叫右發動機故障，7點31分在基地北面一浬彈射跳傘；7點46分2號機返回基地落地。
他表示，上午天候符合訓練標準，失事機是在民國69年11月14日出廠，總飛行時數6260小時又40分鐘，上次完成大檢是108年9月29日至12月18日執行，出廠至今使用266小時又45分鐘，空軍因此案暫停所有訓練任務，但戰演訓正常實施。F-5E/F全面停止飛行執行天安特檢。記者會也公布失事機飛行軌跡，但強調航跡圖是由雷達電腦解算，不必然反應真實航跡。搜救點是直升機吊掛落海飛官的位置。
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