壯志未酬身先死！朱冠甍唱「藍天」 願「用盡生命的一切守護青天白日家園」

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉不幸殉職。朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手，更參與虎團《藍天》一曲創作編曲，用歌聲訴說空軍健兒守護青天白日家園的堅定信念。

藍天 詞曲/志航虎團