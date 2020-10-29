聽新聞
test
0:00 / 0:00
壯志未酬身先死！朱冠甍唱「藍天」 願「用盡生命的一切守護青天白日家園」
台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉不幸殉職。朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手，更參與虎團《藍天》一曲創作編曲，用歌聲訴說空軍健兒守護青天白日家園的堅定信念。
藍天 詞曲/志航虎團
我仰望天空 滿天星星
一個人 孤獨
前方的道路
只有自己最清楚
我心裡的夢
有些壓抑 也有些衝動
這一份初衷
不奢求別人能懂
我想要抓住藍天
所有夢想盡在眼前
背負多少的願
堅定我的信念
我想要抓住藍天
穿越千山和萬水
用盡生命的一切
守護青天白日的家園
我不畏懼站在這第一線
你我的笑靨
讓我 展翅高飛
我想要抓住藍天
所有夢想盡在眼前
背負多少的願
堅定我的信念
我想要抓住藍天
穿越千山和萬水
用盡生命的一切
守護青天白日的 家園
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言