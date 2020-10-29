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壯志未酬身先死！朱冠甍唱「藍天」 願「用盡生命的一切守護青天白日家園」

聯合報 / 記者程平/台北即時報導
飛官朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手。圖/軍聞社
飛官朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手。圖/軍聞社

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉不幸殉職。朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手，更參與虎團《藍天》一曲創作編曲，用歌聲訴說空軍健兒守護青天白日家園的堅定信念。

藍天  詞曲/志航虎團

我仰望天空 滿天星星

一個人 孤獨

前方的道路

只有自己最清楚

我心裡的夢

有些壓抑 也有些衝動

這一份初衷

不奢求別人能懂

我想要抓住藍天

所有夢想盡在眼前

背負多少的願

堅定我的信念

我想要抓住藍天

穿越千山和萬水

用盡生命的一切

守護青天白日的家園

我不畏懼站在這第一線

你我的笑靨

讓我 展翅高飛

我想要抓住藍天

所有夢想盡在眼前

背負多少的願

堅定我的信念

我想要抓住藍天

穿越千山和萬水

用盡生命的一切

守護青天白日的 家園

台東志航基地 空軍 夢想

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