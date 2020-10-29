戰機失事意外 蔡總統向家屬表達哀悼 國防部查明原因

蔡總統說，軍人這個職業真的非常辛苦，尤其是最近在各個崗位上的國軍同仁，都依然不眠不休守護我們的國土和國民的安全，需要全體國人給他們支持，最大的支持，

蔡總統今天出席「退輔會微電影『看見榮民』首映暨第42屆榮民節慶祝大會」，少見在致詞時回應戰機失事意外。

蔡總統表示，今天早上在台東外海發生戰機落海意外，飛行員在急救後宣告不治，為國殉職．她要藉這個機會對家屬表達哀悼之意，也請國防部務必要查明事故原因。

蔡總統說，軍人這個職業真的非常辛苦，相信在座的各位體會最深，尤其是最近在各個崗位上的國軍同仁，都依然不眠不休守護國土和國民的安全，也需要全體國人給他們支持，最大的支持，軍愛民，民敬軍，無論在役或退役，一日軍人終身是榮譽，今天是榮民節慶祝大會，她要代表國家感謝各位。