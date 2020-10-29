不評論戰機失事 馮世寬：假如還能飛「我還願意去飛」

空軍台東志航基地一架F-5E戰機，今天早上7點多驚傳失事。戰鬥機飛行員出身，也曾駕駛過同型戰機的退輔會主委馮世寬，面對媒體詢問是否是戰機老舊而失事，他說，他不知道，不要問他這個問題。但他也說，假如他還能飛，他還要願意去飛。

蔡英文總統今天出席「退輔會微電影『看見榮民』首映暨第42屆榮民節慶祝大會」，馮世寬在等待蔡總統蒞臨前，接受媒體訪問時，做上述表示。

對於怎麼看這一起失事意外，馮世寬說，交由軍方發言。整個情況國防部會統一發言，在飛行訓練中間，沒有知道真相之前，大家都不要去猜測。

媒體追問失事是否為軍機過於老舊？他表示，不會，它是好飛機。那為什麼會這樣？他說，他不知道，不要問他這個問題。媒體追問如果不是老舊，那是什麼？馮世寬說，「假如我還能飛，我還要願意去飛。」

馮世寬後來又接受其他媒體訪問時，進一步說明。他說，飛機好不好、是不是老舊，他願意說他非常喜歡F-5，假如今天國防部認為他還合格讓他選擇，他願意去飛F-5，當然我們期待國機國造儘速能夠完成。

馮世寬說，他不認為飛機老舊，也不認為他們的飛行訓練不恰當。台東起飛就是海邊海岸，進、出航都是要經過海岸，國人都應該抱著祝福空軍的心理來看待這個事情，大家此時應該祝福空軍會更好。