F-5E戰機失事飛官殉職 邱國正哽咽：國軍面臨很大難處

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。國安局長邱國正上午在立法院備詢時一度哽咽，表示國軍面臨很大難處。

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會，進行業務報告。國民黨立委溫碧霞質詢表示，空軍一架F-5E戰機上午失事墜海，飛官不治身亡，人命關天，飛機是否是太老舊？