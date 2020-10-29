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F-5E戰機失事飛官殉職 邱國正哽咽：國軍面臨很大難處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長邱國正上午在立法院備詢前表示，台海最近確實滿緊張，但我方會嚴密注意，國人也不要緊張。記者陳正興／攝影
國安局長邱國正上午在立法院備詢前表示，台海最近確實滿緊張，但我方會嚴密注意，國人也不要緊張。記者陳正興／攝影

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。國安局長邱國正上午在立法院備詢時一度哽咽，表示國軍面臨很大難處。

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會，進行業務報告。國民黨立委溫碧霞質詢表示，空軍一架F-5E戰機上午失事墜海，飛官不治身亡，人命關天，飛機是否是太老舊？

邱國正答詢表示，我對美軍購已考量到此事，而機件檢查保養有一定程序，國防部有一定處理方法，他不便代為說明，而按過去經驗，狀況發生後軍方會作全面檢討，但戰機不會全面停飛，因為機型不一樣，國家安全工作還是要作，他一度哽咽說：國軍面臨很大難處。

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。國安局長邱國正上午在立法院備詢時一度哽咽，強調國軍面臨很大難處。圖/取自立法院直播畫面
台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。國安局長邱國正上午在立法院備詢時一度哽咽，強調國軍面臨很大難處。圖/取自立法院直播畫面

戰機 台東志航基地

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