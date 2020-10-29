聽新聞
test
0:00 / 0:00
超震撼！阿帕契、黑鷹降落竹北高鐵特區 穿越高樓群
陸軍航空特戰指揮部所屬航空601旅今天執行第3作戰區第4季戰備訓練週演練，派遣AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹直升機，降落高鐵竹北站進行熱加油、熱掛彈訓練，降落前在空中盤旋3圈，隨後穿越竹北市區高樓順利降落，周圍大樓民眾紛紛站在陽台觀看難得景象，戰備精實畫面曝光。
航特部稍早指出，本次演練已納入作戰區年度戰備訓練科目，期藉本次演練熟稔飛機疏散、機動轉移、欺敵、偽裝及隱（掩）蔽等防護作為，奠定防衛作戰戰力，至新竹地區執行戰力防護等科目演練，以確保軍事任務達成。
2架戰鬥直升機在上午9點50分順利降落高鐵新竹站旁空地，瞬間揚起大片塵土，國軍弟兄上午就到現場整備，更架起防空飛彈演練掩護作業，將進行掛彈加油補給，並升空離場完成演練。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言