超震撼！阿帕契、黑鷹降落竹北高鐵特區 穿越高樓群

陸軍航空特戰指揮部所屬航空601旅今天執行第3作戰區第4季戰備訓練週演練，派遣AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹直升機，降落高鐵竹北站進行熱加油、熱掛彈訓練，降落前在空中盤旋3圈，隨後穿越竹北市區高樓順利降落，周圍大樓民眾紛紛站在陽台觀看難得景象，戰備精實畫面曝光。

航特部稍早指出，本次演練已納入作戰區年度戰備訓練科目，期藉本次演練熟稔飛機疏散、機動轉移、欺敵、偽裝及隱（掩）蔽等防護作為，奠定防衛作戰戰力，至新竹地區執行戰力防護等科目演練，以確保軍事任務達成。