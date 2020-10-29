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送醫搶救宣告不治 台東志航F5E墜機飛官朱冠甍上尉殉職

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F-5E/F機群老舊 台東聯隊全基地都部署這型機

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台東志航空軍基地一架F-5E戰機，今晨因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海獲救，送醫搶救中。 圖取自IG: rf16v 提供
台東志航空軍基地一架F-5E戰機，今晨因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海獲救，送醫搶救中。 圖取自IG: rf16v 提供

台東志航基地第七戰術戰鬥機大隊，是全國唯一部屬F-5E/F機群的基地，下轄三個中隊目前均擔任培訓飛行員「部訓機」，同時也擔負空中巡邏任務。政府對美採購66架F-16C/D戰機，計畫部署台東，同時換裝新型高教機，讓老舊的F-5E/F戰機退役。

空軍1973年2月以「虎安計畫」在美國諾斯洛普（Northrop）公司的授權下，由我國航空工業發展中心生產100架F-5E型機，我國共計生產242架單座的F-5E型機與66架雙座的F-5F型機，占全球生產量約四分之一，目前部分仍在台東服役。

空軍737聯隊所屬台東第七戰術戰鬥機大隊，下轄44、45、46三個作戰中隊，全數部屬F-5E/F老虎機群，是全國唯一完全部署F-5E/F的聯隊。另外花蓮基隊12偵照中隊的第4分隊，目前也使用RF-5E偵照機。

台東 空軍 戰機

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