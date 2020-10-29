175逆天身高！蘭指部女戰駕士喊話共軍「我們不會輸」

國軍第四季戰備訓練周，今繼續執行任務，陸軍蘭陽地區指揮部所屬的M60A3戰車，清晨6點半實施戰術機動，沿蘭陽溪堤坊行駛至國5高架橋下執行戰備；其中，從駕駛室爬出的女下士符媞雯，擁175公分逆天身高，讓人眼睛為之一亮，但談及台海緊張情勢，她絲毫不畏懼，「我有信心，我們不會輸！」

22歲符媞雯是蘭指部戰車營的下士戰駕士，高中畢業後考取陸軍專科學校投身軍旅，選擇吃力的戰駕士，她說，裝甲兵是她自己選的，雖然相對累一點，「但是我喜歡」。

她說，部隊不會因男、女工作有別，她也要與同車的其他成員，一起搬運3、40公斤的戰車彈，遇到履帶斷、漏油等緊急情況，就要立刻搶修，沒有因為是女生就開特例，在部隊，男生女生都一樣，家人也相當力挺，支持她從軍保衛國家。

至於駕駛辛苦與否，符媞雯說，M60煞車很重，要使盡全力重踩；因戰車體積龐大，轉彎半徑大，要轉得準，彎道才能轉得過。