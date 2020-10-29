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台東F-5E戰機墜海 落海飛官是「虎團」樂團吉他手

聯合新聞網 / 綜合整理
飛官朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手。圖/軍聞社
飛官朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手。圖/軍聞社

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，被搜救直升機尋獲並吊掛返岸獲救，送往台東醫院搶救中。飛官朱冠甍也是台東志航基地的「虎團」吉他手，今年四月曾接受媒體採訪報導。

由F-5飛官、地勤人員組成的「虎團」，除了協助軍方招募，也會利用勤餘時間前往公益機構演出。圖/中央社提供
由F-5飛官、地勤人員組成的「虎團」，除了協助軍方招募，也會利用勤餘時間前往公益機構演出。圖/中央社提供

【原文刊登於2020.4.20 中央社報導】

在藍天中翱翔的飛官，執行完任務，他們卸下軍服，拾起麥克風、電吉他，不僅協助國軍招募，更不定時前往社福機構義務演出，他們是由台東志航基地F-5飛官所組成的「虎團」。

走出營舍，就能看見海洋；接近跑道，就能感受被海風吹拂，緊鄰加路蘭海岸的台東志航空軍基地，是台灣最浪漫、最美的軍事要地之一，不久的將來，也將擔負起對美採購66架F-16V（Block70）的重要駐地。

志航基地被稱為是「戰鬥機飛行員的搖籃」，每天除了有戰機進行戰備演訓的轟隆引擎聲、機棚內維修機具的金屬敲擊聲外，隨著腳步越來越接近不遠處的行政大樓，大鼓、貝斯的低頻漸漸增強，打開房門，一群飛官、地勤所組成的樂團正在練團，熟練的技巧及歌喉，難以想像前幾分鐘，他們正翱翔藍天。

談到「虎團」的成立，就不能不提到在樂團中被稱為「董事長」的陳延直上校。

民國106年秋天，陳延直剛升任七大隊政戰主任，當時認識幾名善於音樂的學弟，加上F-5戰機又被稱為虎式戰機，因此組成「虎團」，但成立之初並沒有設備、很多都是借來的；隨著漸漸打出名氣，在招募上也有不錯成果，各級長官陸續挹注經費。

陳延直笑稱，他不是歌手、也非樂手，只負責管理，但因為沒有鼓手、主唱的頭銜，所以團員們都叫他「董事長」，叫久了他也就習慣了。

虎團除透過演出協助軍方招募外，也會不定時前往社福機構演出，激發機構孩童的「熱音魂」。

F-5飛官、在虎團擔任主唱的高慈妤上尉回憶，有一次前往家扶中心演出，小朋友奔向舞台與團員同樂，當下心情很感動，「能夠看見他們的笑容，讓我很開心。」

「空戰出英雄，地勤一半功。」虎團成員有飛官，還有負責戰機維修保養的地勤人員，因此「信任」不再是紙上談兵，而是透過音樂，深化他們彼此間的牽絆；他們也自創歌曲「藍天」，講述飛官不為人知的一面。

團長江中豪少校說，他堅信學音樂的孩子不會變壞，他與團員一起玩音樂、相互學習及成長，訓練之餘仍聚在一起練團，讓心靈得以交流，不再只侷限於公事。

他提到，「藍天」一曲中「我仰望天空，滿天星星一個人孤獨」這段歌詞，訴說的就是飛行員每天的生活，飛行任務都是獨立作戰，每個飛行員都是獨立的個體，過程雖然辛苦，但為了保護全體國民，就算再累也得完成，當時因為有這些感觸才會寫這首歌，希望更多人了解國軍。

陳延直也強調：「我希望這個樂團，除了讓大家調劑身心，也能凝聚向心力，這就是我的目的。」

為了讓民眾更了解虎團，他們成立Instgram粉絲專頁，由團長江中豪的女友經營，她自稱「神秘小編」。

談到創立粉絲頁，她說，當時只是單純想替虎團記錄表演過程，事後有許多小朋友受到影響，還有小女生私下詢問要如何成為飛官，但她並不想洗腦「當兵有多好」，因此鼓勵這名小朋友應該先好好讀書，等時間到了再規劃未來。

虎團的團長為江中豪少校；鼓手為黃俊源少校、潘浩成中士；主唱為陳陞上尉、高慈妤上尉、吳念韻上士、王定業上士；吉他手為朱冠甍上尉、鄭皓興上士、何育緯下士；貝斯手為曾朝晨上士、韋佳瑩二兵；董事長則為陳延直上校。

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