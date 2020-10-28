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國防部罕見一天兩度公布共機動態 運八遠干機入侵空域
共軍繼上午一架運9通訊對抗機進入我防空識別區活動後，傍晚又有一架運八遠干機循幾相同航線進入同一空域，空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部今天罕見兩度公布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況。有軍事迷紀錄到上午8時9分共機侵入我西南空域防空識別區，接近中科院在東岸測試飛彈的時間，傍晚又出現偵蒐電子訊號的遠干機。
中共運8遠干機又稱為運8G「高新3號」遠程電子干擾機，對共軍而言仍屬保密機種，外傳具備電戰支援、干擾與空中指揮、訊號中繼功能，外型與其他運8不同的是，機身前段兩側各配備一具大型天線陣列與突出的整流罩。
這架運8遠干機進入我防空識別區後，空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。這是共機本（10）月以來，累計第十九度進入我西南空域防空識別區騷擾。
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