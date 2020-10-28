共機一早侵我西南空域 中科院飛彈測試暫停太巧合

中科院今天上午9時至10時半排定試射最大彈道高度「無限高」飛彈，外界研判是未曝光的「增程型天弓三型」飛彈，但軍事迷在外圍守候一上午未見試射，猜測延後至30日或11月5、6日；另有軍事迷記錄到上午8時9分有共機侵入我西南空域防空識別區，認為和中科院測試飛彈的時間太巧合。

根據漁業署官網發布的射擊通報，中科院10月28、30日及11月5、6日的火炮試射，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自屏東九鵬基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，形狀呈現一個左右相反的「Ｌ」型，南北約約300公里。。

這4天的同一時段在宜蘭蘇澳外海也有個矩形的射擊危險區域，且最大高度同為「無限高」，兩處射擊危險區域範圍在蘇澳外海略有重疊，外界研判是自蘇澳發射靶彈或是靶機，並由九鵬基地發射的「增程型天弓三型」飛彈測試長程攔截。