陸抽砂船盜採砂石猖獗 李仲威：調整艦艇強勢驅離

中國抽砂船在馬祖海域周邊盜採砂石。海洋委員會主委李仲威今天上午受訪時，除表達譴責，未來若發現也會持續強勢驅離，並透過兩岸機制共同遏止。

內政委員會今天邀請李仲威進行業務報告並備詢。外界皆關心近期大量陸籍抽砂船非法越界在南竿海域盜採砂石一事。李仲威會前受訪表示，譴責陸籍抽砂船嚴重破壞海洋生態及國土，近期發現，包括澎湖七美鄉西南的台灣灘及馬祖的南竿與莒光間的海域，成為盜採砂石熱區。

李仲威表示，海巡署管轄範圍是在限制水域內，後續若發現抽砂船即強勢驅離；至於限制水域外屬大陸管轄範圍，會依循兩岸機制遏止盜採砂石情況。未來也會持續提升艦艇發展計畫。

李仲威說，目前已調整兵力，像是派1000噸艦艇到馬祖附近海域執法。未來若有新艦艇，也會優先配置到執法熱區，加大執法量能；他也希望之後在馬祖有艦艇專用碼頭和設施，才能讓大型艦艇長期進駐。