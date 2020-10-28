雲豹甲車變身工程車吸睛 發想營長：我們是變型金剛！

國軍北部作戰區現正進行「第四季戰備任務訓練實兵演練」，陸軍下達裝備偽裝令，各部隊挖空心思設計假人假砲，將戰車遁入廢鐵堆，甚至將甲車覆蓋上三合板偽裝成工程車開著上路，在網路上廣受討論。

發想相關偽裝的聯兵營長張孟蒼上午受訪認為，部隊偽裝就像電影中的變型金鋼，「也是出入在資源回收場」，不讓敵人發現，直到它自行出動迎頭痛擊敵軍。

北部第三作戰區今天在北部地區繼續執行「第四季戰備任務訓練實兵演練」，參演的陸軍584旅聯合兵種營在工廠林立的桃園海線區域實施「戰力防護」，挖空心思將雲豹甲車偽裝成工程車與起重車，戰車則遁入資源回收場廢鐵堆中，難以辨識車型。

張孟蒼表示，這次戰備訓練重點在於戰力防護，在官兵發想下，對雲豹甲車機動構型進行偽裝，以一般木材、角鐵偽裝成工程車，構想是因部隊集結周邊工廠林立，許多工程車與起重車行進，因此將雲豹甲車偽裝成工程車與起重車，進行機動間偽裝，以達隱蔽掩蔽效果。

張孟蒼說，裝備偽裝的目的在於隱匿、隱蹤，不讓敵人發現，部隊在任何場所會利用在地資材，就地實施偽裝。就像電影中的變型金鋼，也是出入在資源回收場，不讓敵人發現，直到它自行出動迎頭痛擊敵軍。

陸軍第六軍團指揮部今（28）日表示，所屬裝甲584旅刻正執行第四季戰備任務訓練實兵演練，在桃園地區實施「戰力防護」作為，期間官兵發揮巧思與創意，讓部隊可以藉由地形、地物、橋樑、涵洞、民間廠房、以及地下化設施等等堅固建物，運用這些偽裝資材，達到防護的作為。例如官兵運用民間工廠廢料，以破壞裝備外型樣貌等欺敵方式，將CM11勇虎戰車隱身於無形，並將雲豹八輪甲車偽裝為工程車輛，達到「隱真示假、欺敵迷惑」效果，有效提升戰力防護能量，確保後續戰力充分發揮。