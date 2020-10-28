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中國船盜採馬祖海域砂石 李仲威：發現就驅離

中央社 / 台北28日電
海委會主委李仲威。圖／聯合報系資料照
海委會主委李仲威。圖／聯合報系資料照

海洋委員會主委李仲威今天說，近期發現陸籍抽砂船盜採砂石狀況，包含馬祖附近海域，不允許抽砂船進限制水域，若發現就強勢驅離，後續會透過兩岸機制，共同遏止陸船盜採砂石。

因應近期馬祖海域大量中國籍抽砂船越界作業，海巡署艦隊分署新北艦、馬祖海巡隊艇27日協同中國執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動。

海委會主任委員李仲威今天率官員前往立法院內政委員會列席報告。他會前接受媒體聯訪，被詢問海巡署艦艇強勢驅離在馬祖海域的中國抽砂船議題。

李仲威說，要譴責陸籍抽砂船嚴重破壞海洋生態及國土，近期也發現盜採砂石熱區，包含澎湖七美鄉西南的台灣灘及馬祖的南竿與莒光之間海域。

他表示，針對馬祖附近海域執法狀況，因海域臨近中國沿岸，海巡署管轄範圍是在限制水域內，絕對不允許陸籍抽砂船進限制水域內，後續若發現抽砂船，就強勢驅離。

李仲威說，因限制水域外是中國管轄範圍，要透過兩岸合作，才可有效防範抽砂船，像昨天兩岸共同執法，效果不錯，後續會依循兩岸機制，遏止船隻盜採砂石。

他表示，為防陸船盜採砂石，會持續提升艦艇發展計畫，若有新艦艇也會優先配置到執法熱區，在熱區設大型艦艇可加大執法量能，此外，現已調整兵力，像派1000噸艦艇到馬祖附近海域執法等作法。

李仲威說，盼在馬祖有艦艇專用碼頭和設施，才能讓大型艦艇長期進駐，已跟相關單位聯繫，若通過，可有效加強執法效能。

海巡署 馬祖

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