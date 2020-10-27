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海巡大艦出擊 淨空占據馬祖南竿水道大陸抽砂船
大批中共抽砂船近日占據馬祖莒光水道，民眾從南竿遠望形容成「圍島」，海巡艦隊分署今天表示，我方今天派遣3艘艦艇，結合陸方執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，截至今日17時，已全數淨空我方限制水域內的抽砂船與違規船舶。
艦隊分署表示，下月起海巡將有大型艦艇長駐馬祖海域，積極防堵大陸船舶於馬祖海域有任何違法行為。
艦隊分署表示，今日協同執法自9時啟動，截至17時，我方3538艇計驅離兩艘大陸漁船、新北艦驅離兩艘大陸貨輪，陸方執法船則發現1艘非法抽砂船，因海象不佳無法登檢，後續將依現場蒐證資料重罰處分。
艦隊分署表示，為長期維護馬祖海域治安，在連江縣政府協助下，海巡已完成福澳港碼頭及岸水電租用事宜，除持續推動兩岸協同執法，將陸續調派大型艦進駐馬祖，首先由新北艦先行領軍，後續由苗栗艦接力支援南竿海域。11月起則調派連江艦長駐馬祖海域支援，積極防堵大陸船舶於馬祖海域進行違法行為。
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