海巡大艦出擊 淨空占據馬祖南竿水道大陸抽砂船

大批中共抽砂船近日占據馬祖莒光水道，民眾從南竿遠望形容成「圍島」，海巡艦隊分署今天表示，我方今天派遣3艘艦艇，結合陸方執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，截至今日17時，已全數淨空我方限制水域內的抽砂船與違規船舶。

艦隊分署表示，下月起海巡將有大型艦艇長駐馬祖海域，積極防堵大陸船舶於馬祖海域有任何違法行為。

艦隊分署表示，今日協同執法自9時啟動，截至17時，我方3538艇計驅離兩艘大陸漁船、新北艦驅離兩艘大陸貨輪，陸方執法船則發現1艘非法抽砂船，因海象不佳無法登檢，後續將依現場蒐證資料重罰處分。