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陸軍關指部戰力防護迷蹤步 假砲假兵混淆偵蒐

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
第三作戰區今日執行第四季「戰備任務訓練實兵演練」，各部隊首日依令前往開往戰術位置執行戰力防護。陸軍關渡指揮部砲指部在新市鎮綠草如茵的建地部署榴砲，各陣地與周邊大樓形成強烈對比。記者洪哲政／攝影
第三作戰區今日執行第四季「戰備任務訓練實兵演練」，各部隊首日依令前往開往戰術位置執行戰力防護。陸軍關渡指揮部砲指部在新市鎮綠草如茵的建地部署榴砲，各陣地與周邊大樓形成強烈對比。記者洪哲政／攝影

國軍北部作戰區今天實施「第4季戰備任務訓練實兵演練」，國防部提示演練重點是戰力保存作為。陸軍關渡指揮部今在淡海新市鎮部署榴砲陣地與指揮所，部分陣地放列假士兵與假砲，與實際砲陣地交錯，遠望真假難辨。

第三作戰區今執行第四季「戰備任務訓練實兵演練」，各部隊首日依令前往開往戰術位置執行戰力防護。關渡指揮部砲指部在新市鎮綠草如茵的建地部署榴砲，陣地與周邊大樓形成強烈對比，偽裝網下的榴砲不動如山，只有官兵人影晃動，但部分陣地也有身著迷彩服的人像在砲管前始終維持一貫姿勢，毫無動靜。

仔細比對，陣地中部分榴砲是軍方自行打造的模型，官兵則是穿戴迷彩服戴鋼盔的假人，在偽裝網下透過斑斕光線映照下，顯得維妙維肖，不仔細辨識，難辨真偽。

國防部發言人史順文今天表示，今年第四季的戰備任務訓練演練重點是戰力的保存作為，由作戰區統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，進行演練，採實兵實裝、實地實作的方式，落實全員戰備任務訓練。

陸軍關渡指揮部今日在淡海新市鎮部署榴砲陣地與指揮所，部分陣地採取假士兵與假砲（如圖），與實際砲陣地交錯，遠望真假難辨。記者洪哲政／攝影
陸軍關渡指揮部今日在淡海新市鎮部署榴砲陣地與指揮所，部分陣地採取假士兵與假砲（如圖），與實際砲陣地交錯，遠望真假難辨。記者洪哲政／攝影

國防部 空軍 國軍

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