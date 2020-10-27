國軍戰備訓練主打戰力保存 雲豹甲車偽裝成黃豹工程車

國軍北部作戰區今天實施「第4季戰備任務訓練實兵演練」，國防部提示演練重點是戰力保存作為。軍媒披露，在桃園的陸軍裝甲584旅聯兵3營今天凌晨執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，其中特別將兩輛雲豹甲車偽裝成黃色工程車，巧思受到矚目。

國防部發言人史順文今天主持國防部例行記者會。他表示，國軍戰備任務訓練是每季例行施訓一次，這四個禮拜的演練重點，包括現地偵查、圖上兵推、現地戰術，以及實兵演練。這些程序是為了讓官兵能夠確實了解整個作戰任務，熟悉整個作戰環境，也落實我們作戰計畫的演練跟戰場經營，提升國軍整體戰力。

史順文說，今年第四季的戰備任務訓練演練重點是戰力的保存作為，這個部分是由作戰區統一策劃，統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，進行演練，採實兵實裝、實地實作的方式，落實全員戰備任務訓練，藉由這樣的演練機會，讓所有的部隊可以藉由地形、地物、橋樑、涵洞、民間廠房、以及地下化設施等等堅固建物，運用這些偽裝資材，達到防護的作為。

國防部青年日報今天報導，陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵凌晨執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，官兵駕駛CM11戰車、8輪甲車及各式輪型車輛，由新竹湖口機動至桃園地區，並結合民間資源，完成隱、掩蔽作為，確保戰力有效延續。

報導指出，裝甲584旅聯兵營6輛CM11戰車、3輛雲豹甲車及多輛輪型車輛，清晨4時準時由新竹湖口出發，北上桃園地區實施戰力防護暨隱掩蔽作為。過程由聯兵3營營長張中校實施任務提示與精神動員，在完成裝備及車輛檢查後，整齊列隊朝目的地出發。

報導披露，凌晨天未亮，機動車隊在桃園市區內筆直的道路上行駛，場面壯觀，吸引沿途民眾駐足觀看，並給予官兵加油鼓勵。在機動隊伍中，較特別的是，單位將2輛8輪甲車加上木架、木板，並漆上黃色塗裝，偽裝成工程車，達到良好偽裝效果。