國防部：研議後備軍人線上申請填具教召令寄達地址

後備沒有作好教召後備軍人個資普查，教召令無法寄達正確地址，可能因此導致大批妨礙兵役治罪條例的狀況。國防部今天表示，全動室目前正與後備指揮部研議，未來讓後備軍人可於線上申請將教召通知寄達戶籍地址，或是寄達到指定通訊地點。

對於有媒體報導「教召通知不到人，教召大漏洞」、「難認定是閃兵，逾三成五不起訴」等，後備指揮部今澄清與事實不符。

後備指揮部表示，後指部自105年3月起，為達簡政便民及兼顧後備軍人管理目標，已制定「受理教育召集令送達處所申請變更」作業要點，每年2月由召集查詢系統公告召集流路後，應召員即可於召訓前55日，至鄰近縣市後備指揮部申請辦理教育召集令寄送指定地址。

後備指揮部表示，各召訓單位於訓前60天，均針對應召員實施連訪作業，以維個人權益。自施行後，因教召未到移送法辦確定判刑者，已逐年降低。

後備指揮部說，該部自105年起針對出國者隔年再召、開辦網路召集查詢系統及簡訊通知召集等措施，均是為降低應召員以出國名義辦理核免及相關便民政策，與核免率無關。本部歡迎退伍8年內列管之後備軍人，若有相關疑問，可致電0800-077775轉4詢問。

國防部今天舉例行記者會，列席的全動室簡任編篡朱森村表示，整個落實教召的部分，我們只有幾個原則，第一個就是要落實兵役的公平性，第二就是盡量便民的措施。在整個教召，警方或法院相關判決之下，我們目前已經建置後備軍人網路服務台，供後備軍人自己線上做查詢，查看今年有沒有教召流路。除此之外，我們透過簡訊，還有電訪也會盡量通知到教召員本身。

他表示，國防部目前正在研議，讓後備軍人可以做線上申請，並且在線上申請寄達戶籍地址，或是寄達到指定通訊地點。這部分正與後備指揮部研議相關措施，會趕快公布給社會大眾，盡量能落實兵役的公平性，達到便民措施。