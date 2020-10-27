國軍戰備周 國防部：演練重點是戰力保存作為

北部國軍各部隊今展開「戰備周」操演，國防部發言人史順文今天表示，今年第四季的戰備任務訓練演練重點是戰力的保存作為，由作戰區統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，進行演練，採實兵實裝、實地實作的方式，落實全員戰備任務訓練。

國軍北部第三作戰區、花東第二作戰區今天展開「戰備周」操演，各部隊火砲、戰甲車與飛彈模擬遭受第一擊前，自駐地疏散實施戰力保存，並自野戰駐地出發實施反擊。陸軍關渡指揮部裝騎連所屬CM11戰車、雲豹裝甲車，清晨就則隱入周邊地下道掩體，將捷運站變身戰車地底基地，裝甲部隊待命出擊。

史順文今天主持國防部例行記者會。他表示，國軍戰備任務訓練是每季例行施訓一次，這四個禮拜的演練重點，包括現地偵查、圖上兵推、現地戰術，以及實兵演練。這些程序是為了讓官兵能夠確實了解整個作戰任務，熟悉整個作戰環境，也落實我們作戰計畫的演練跟戰場經營，提升國軍整體戰力。

史順文說，今年第四季的戰備任務訓練演練重點是戰力的保存作為，這個部分是由作戰區統一策劃，統合轄區內的陸、海、空軍地面部隊，進行演練，採實兵實裝、實地實作的方式，落實全員戰備任務訓練，藉由這樣的演練機會，讓所有的部隊可以藉由地形、地物、橋樑、涵洞、民間廠房、以及地下化設施等等堅固建物，運用這些偽裝資材，達到防護的作為。