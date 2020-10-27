南沙太平碼頭再整建 這型艇要返回太平島長駐

蔡政府的南海政策諱莫如深，蔡總統至今未前往島上視察，但仍對南沙當地建設有所著墨。海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」內容首度曝光，耗資16.5億元，將強化港測航道與岸電水設施，以提供未來4000噸級醫療巡防艦泊靠，同時興建100噸級巡防艇避颱強化工程，以便將火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢的100噸級巡防艇，派回南沙常駐部署。

蔡政府執政後，旋即將原馬政府部署在南沙的100噸艇撤回。而後太平島遭國際法庭裁定為礁，我主權名義受損。

後經檢討，國安單位下令海岸巡防署重新擬定「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，啟動民進黨版的太平島建設計畫。計畫從109年至112年4年期間，編列總經費16億4842萬5千元預算，進行太平島既有碼頭功能的整修與強化作業，主要工程項目包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程及配合設施工程等四部份。

其中100噸級巡防艇避颱強化工程，包括直立式與斜坡式護岸共約160m、內堤共約150m、既有東堤結構強化150m、防湧閘門1座及浚挖土石5.4萬方等。4000噸級巡防艦港側航道加深 工項，則需浚挖3.2萬方海砂等。碼頭附屬設施強化工程，包含簡易碼頭後線鋪面、大船繫靠設施強化、簡易碼頭岸水油電設施等。其它配合設施工程園區，則有助導航設施及其它雜項工程。目前分配預算執行率95.4％。

立法院預算中心提醒，海巡署應持續配合100噸及4000噸級巡防艦造艦期程，於先期規劃階段強化國際溝通及風險管理，並掌握各階段工程進度，以免計畫執行延宕。

預算中心表示，按海巡署說法，為強化南海巡護能量，計畫以火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢的100噸級巡防艇常駐太平島，以落實南沙海域的巡弋工作。另為落實使太平島成為「人道救援中心」及運補基地的目標，該署所提出的「籌建海巡艦艇發展計畫」，擬透過優先建置具醫療設備的4000噸級巡防艦，提升維護南海主權與捍衛漁權功能，並作為強化海巡執法及執行人道救援作業的重要能量。