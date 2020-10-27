潛艦國造一帆風順？原型艦一堆主裝備尚未取得輸出許可

儘管外交及國防委員會朝野昨日南下台船對潛艦國造進行機密會勘後，有立委對外宣稱潛艦國造原型艦所需各區裝備均已取得。但立法院預算中心披露，截至今年八月底止，原型艦籌建需向國外採購主裝備81項中，仍有34項未獲輸出許可。

立法院預算中心表示，潛艦國造第二階段原型艦籌建，計畫總經費493億6170萬9千元，108年度至110年度累積預算編列數277億8791萬7千元，占比已達56.29%。

預算中心表示，按潛艦的設計與建造技術難度頗高，國內又未具潛艦建造實務經驗，且有眾多關鍵技術及設備尚需倚賴他國協助，目前原型艦籌建需向國外採購主裝備81項中，截至今年8月底，仍有34項未獲輸出許可。

海軍說明表示，現正依各國規定依相關行政程序申辦中；此案各裝備均已擇定備選商源，如無法如期取得輸出許可，海軍將視個案狀況評估分析後，請台船公司進行稽催或洽備選商源簽約執行。預算中心認為，此言顯示主裝備是否能全數取得國外輸出許可仍具不確定性 。

預算中心表示，海軍司令部「潛艦國造第一階段合約設計」期程 將於今年底屆滿，但仍有眾多細部設計文件尚待提出審查；而「潛艦國造第二階段原型艦籌建第二階段原型艦籌建 」至110年度累積預算編列數將逾超過計畫總經費的半數，但籌建所需主要裝備是否能全數取得國外輸出許可仍不確定，其間潛藏風險。