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事故頻繁 陸軍採購無人機 立法院曝國軍無人機現況

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署現役旋翼型無人飛行載具。圖／海巡署提供
海巡署現役旋翼型無人飛行載具。圖／海巡署提供

陸軍司令部今年度將7個打擊旅及1個地區指揮部調整為聯合兵種營，並規劃以7億7998萬9千元預算，籌購戰術型近程無人飛行載具50套，作為聯合營偵蒐預警之用。但立法院預算中心提醒，陸軍過去使用過中科院產製的銳鳶無人機，這套系統後來移編海軍，都呈現事故頻繁狀況，今年仍發生一起GPS失效而緊急降落的事件，呼籲陸軍司令部於籌購無人飛行載具之際，應記取前車之鑑，並加強操作及維修人員的培訓工作。

預算中心指出，國軍現有無人飛行載具包括銳鳶無人機及紅雀無人機，銳鳶無人機除合格證照外部操作手人數始終有限外，近年載具也頻有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生，導致原購製32架銳鳶無人機，現僅餘26架可訓練運用；另海軍陸戰隊紅雀無人機，於107年度及109年度也各有一架因環境因素而墜落遺失，減損國軍戰力。

陸軍司令部「戰術型近程無人飛行載具」的籌購說明披露，採購對象將委由中科院執行辦理，規劃為單軸無人直升機為主要構型，從現貨市場中，實施系統研發及構改，並依據聯兵營編成數量及陸軍步訓部教訓需求，陸續在112年前完成解繳，後續依各部隊使用狀況，再行規劃於外離島與防衛部運用。而據指出，陸軍訪商對象，機型與海巡署現役無人機類同。

預算中心指出，海軍近年無人機飛行載具執行任務事故頻傳，陸軍司令部於籌購無人飛行載具之際，當記取前車之鑑，加強操作及維修人員培訓。

近年銳鳶無人機失事日期、地點及失事原因一覽表。圖／立法院預算中心
近年銳鳶無人機失事日期、地點及失事原因一覽表。圖／立法院預算中心

陸軍 事故 海軍

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