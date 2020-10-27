愛三重鑑測被抓包私向美方採購 國防部又被爆倉促追認

空軍「愛國者三型飛彈重鑑測」案先前被爆未經國防部甚至國安單位同意，就逕向美方採購，立法院預算中心今進一步質疑，此案未完成內部審議程序即向美方遞交發價書需求函，內部控制機制容待加強，而後國防部又立即倉促核定該計畫，如今這項預算案全無細節，只有首年預算額度，質疑國防部根本未曾詳加審查就倉促同意。

預算中心表示，空軍司令部110年度於「後勤及通資業務」業務計畫的「軍事單位裝備零附件購製及保修」分支計畫中，就「愛國者三型飛彈重鑑測」軍購案編列110年度所需預算為3億66萬7千元。但空軍司令部先前未依規定將全案計畫簽報國防部核定，就將發價書需求函送駐美代表團辦理，並等美方公告已經國務院同意後，才始發現這項作業疏漏。

預算中心說，此案空軍司令部於109年8月4日補提計畫後，國防部隨即於8月19日核定此案並納編110年度預算案，是否詳實審查計畫內容，不無疑慮。且此案計畫經費高達新台幣 183億元，辦理期程長達9年，預算書卻未揭露全案計畫內容，恐難謂妥適。

預算中心表示，愛國者三型飛彈於102年起陸續接收擔負戰備任務，依美軍規範該型飛彈全壽期為30年，每10年須執行器材更換與重鑑測等例行性維保作業，因國內無執行能量， 空軍因此規劃於112年起陸續送美執行。此案依美方報價資料全案價款約美金6億932萬元、約新台幣183億元，期程為110年至118年。

預算中心說，依國軍110、114年度作業維持費編列作業綱要計畫規定，應由後勤參謀次長室會辦資源規劃司及主計局等相關單位審查，並簽奉國防部長批准才能辦理。但空軍司令部防空暨飛彈指揮部未遵上開規定完成新增工作計畫報國防部核定程序，自行於108年6月25日將發價書需求信函函送我駐美軍事代表團辦理。國防部及空軍司令部是在美方109年7 月9日於網站公告已經美國國務院批准，才發現這項作業疏漏。

預算中心說，國防部雖已說明精進措施，強調為有效落實單一窗口管制，已令頒「國軍對美軍購案『發價書需求信函(LOR for LOA) 遞交作業管制作法 』，統一管制對美軍購案 『 軍事投資』及『作業維持』兩大類發價書需求信函遞交作業。」但細究此案，自空軍司令部、防空暨飛彈指揮部自行將發價書需求信函送我駐美軍事代表團至美方同意供售期間長達一年，國防部及空軍司令部內部控制機制 卻全然未發現，有待檢討。

預算中心進一步表示，事發後國防部於今年8月19日倉促核定此案，並納編110年度預算案，是否詳慎審查 計畫 內容恐不無疑慮。且「愛國者三型飛彈重鑑測」軍購案的辦理期程為110年至118年，總經費高達新台幣183億元、約合6億932萬美元，預算案卻完全不見「計畫名稱」、「全案金額」、「執行年度」、「以前年度已編列數」及「目標年度金額」等科目細項，只有駐明年度預算3億餘元，不利外界了解此案全貌。