愛三結餘款直接買飛彈不繳庫 國防部遭質疑出爾反爾

空軍「愛國者三型飛彈重鑑測」案先前被爆未經國防部甚至國安單位同意，就逕向美方採購，立法院預算中心進一步披露，行政院主計總處前曾要求國防部不應再以預期軍購案仍有餘款等理由，自行修訂發價書增購零附件或作其他用途，但空軍卻仍利用「愛二性能提升及採購愛三」全案餘款，以「最新敵情威脅及戰備需要」為由，修改整體獲得規劃書，直接對美增購愛三飛彈，並將全案期程，由原110年結束，延長到116年，質疑此舉是否合乎政府審計規章。

國防部表示，研判中共若意圖犯台，可能採取威懾、癱瘓作戰或斬首行動，但過往僅北部地區具有飛彈防禦能力，陸軍司令部因此於93年度規劃採購愛國者反飛彈系統 建立基本防衛能力。而後因飛彈指揮部於95年改隸空軍，全案遂移由空軍司令部繼續辦理。此案循軍購方式提升愛國者二型飛彈系統3套、採購愛國者三型飛彈系統6套及相關配合工程，總經費1791億3973萬7千元，納入96年至110年編列預算執行。空軍今年7月22日再奉國防部核定修正總體獲得規劃書，於不增加總經費下補充原彈藥採購不足數，計畫期程則延長至116 年。

但預算中心表示，「愛二性能提升及採購愛三」計畫截至108年度已編列預算1520億1391萬7千元，各年度累計繳庫數1億5168萬5千元，累計可支用數為1518億6223萬2千元，但其 實際支用數已達到1604億7270萬3千元，差額達86億1047萬餘元。

預算中心警告，行政院主計總處前曾要求國防部不應再以預期購案仍有餘款等理由，逕自修訂發價書增購零附件或作其他用途，「應即將該等餘款繳庫。」監察院105年也曾糾正國防部「禁止再有以總額度不變或尚有款額未用罄為由，逕將軍購個案未支用款項增購其他無關品項或相關零附件等情。」國防部當時也允諾改善。但空軍司令部運用專案內可用金額增購不足彈數，是否合乎主計總處函示及國防部回復監察院改善措施的意旨，立法院要求國防部釐清。