「儀起來愛國」 國防部儀隊、愛國歌曲競賽下月登場

國防部今天表示，11月7日將在台北市國家兩廳院藝文廣場，舉辦全國高級中等學校「儀起來愛國」邀請賽暨招募博覽會，屆時將由教育部協助邀請台中女中、港明高中、智光高職、仁德醫專、莊敬高職、光華高工等儀隊六隊，以及能仁家商、莊敬高職及后綜高中等愛國歌曲三隊參與競賽。競賽會場將舉辦軍事校院招生博覽會。

國防部上午舉行記者會，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，國防部自106年、107年起與教育部共同主辦全國高級中等學校儀隊及愛國歌曲競賽，並定期舉行儀隊競賽。國防部今年在考量國內疫情趨緩及兼顧防疫政策下，決定以「縮小規模，競賽不斷」原則，將原訂4至7月應舉辦的儀隊競賽與11月的愛國歌曲競賽，以邀請賽方式合併辦理。

國防部表示，今年11月7日的「儀起來愛國」邀請賽，首次搭配舉辦軍事校院招生博覽會，由三軍十校設置多元創意招生攤位及特色社團，讓參觀民眾與學生瞭解各校教育特色、軍校生活以及未來職涯發展，屆時將安排三軍樂儀隊、國軍人型氣偶、中正預校樂旗隊、鼓號樂隊校友團、藝工隊等精彩表演與全民國防互動式體驗攤位，活動從當日上午9時30分到16時，歡迎國人踴躍到場參加活動，為競賽學生及喜愛的學校加油。

記者會現場也邀請各校學生代表說明參賽心得，港明高中儀隊隊長黃煒棨表示，參加儀隊所追求的是一種崇高的榮譽，也是展現力與美的競技，去年在參加儀隊競賽時，讓自己了解國軍，也提升了加入國軍的意願，所以決定報考陸戰儀隊110年的志願役士兵，希望未來能實現自己的夢想。