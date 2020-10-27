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國軍戰備周 捷運站變身裝甲地下基地

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
關渡指揮部裝騎連所屬CM11戰車、雲豹裝甲車，上午隱入捷運站地下道待命出擊。記者洪哲政／攝影
關渡指揮部裝騎連所屬CM11戰車、雲豹裝甲車，上午隱入捷運站地下道待命出擊。記者洪哲政／攝影

國軍北部第三作戰區、花東第二作戰區今天展開「戰備周」操演，各部隊火砲、戰甲車與飛彈模擬遭受第一擊前，自駐地疏散實施戰力保存，並自野戰駐地出發實施反擊。陸軍關渡指揮部裝騎連所屬CM11戰車、雲豹裝甲車，清晨就則隱入周邊地下道掩體，將捷運站變身戰車地底基地，裝甲部隊在此待命出擊。

按國防部規劃，本周10月26日晚間10時至30日中午12時為止，由六軍團為主的北部第三作戰區、花東防衛指揮部為主的第二作戰區實施戰備操演；下周起則由澎湖防衛指揮部為主的第一作戰區、八軍團為主的第四作戰區與十軍團為主的第五作戰區接續操演。各部隊將實兵推演戰力保存、戰場反擊等科目，各作戰區陸續將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。

戍守北市中樞外圍的陸軍關渡指揮部上午出動兵力，在淡海新市鎮部署榴砲與指揮所陣地，並沿台二線轉住北海岸主要通聯道路，沿途開設野戰油料補給站、通訊站等。軍方卡車在主要幹道上頻繁來去。

關渡指揮部戍守淡水河口防務，今晨兵力陸續機動部署到八里、淡水兩岸，主力戰甲車則機動至捷運站下，實施戰力保存。民眾上午上班開車準備進入捷運站停車場時，目擊巨大戰車與忙碌整備兵士，感受濃厚戰備氣息。

戍守北市中樞外圍的陸軍關渡指揮部上午出動兵力，在淡海新市鎮部署榴砲與指揮所陣地。記者洪哲政／攝影
戍守北市中樞外圍的陸軍關渡指揮部上午出動兵力，在淡海新市鎮部署榴砲與指揮所陣地。記者洪哲政／攝影
戍守北市中樞外圍的陸軍關渡指揮部上午出動兵力，在淡海新市鎮部署榴砲與指揮所陣地，並沿台二線轉住北海岸主要通聯道路，沿途開設野戰油料補給站（如圖）、通訊站等。圖／記者洪哲政／攝影
戍守北市中樞外圍的陸軍關渡指揮部上午出動兵力，在淡海新市鎮部署榴砲與指揮所陣地，並沿台二線轉住北海岸主要通聯道路，沿途開設野戰油料補給站（如圖）、通訊站等。圖／記者洪哲政／攝影
國軍「戰備周」展開，淡海地區清晨起即可見軍方車隊頻繁在主要幹道上機動。圖／記者洪哲政／攝影
國軍「戰備周」展開，淡海地區清晨起即可見軍方車隊頻繁在主要幹道上機動。圖／記者洪哲政／攝影

捷運 淡水河 陸軍

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