魚叉壓境排擠雄二？高層保證不影響國造飛彈量產計畫

美方今正式宣布售我一百套魚叉海岸防禦系統（HCDS），配合飛彈四百枚，連同日前宣布售我售我十一套「海馬斯」（(HIMARS） 機動火箭系統，都與國造雄二、雄三反艦飛彈與雷霆2000多管火箭系統造成競爭。但高層表示，預定量產的陸基雄二、雄三反艦飛彈，不會因此縮減。

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。如今再加入一百套美製陸基反艦飛彈，外界懷疑將排擠國造飛彈量產計畫。

海軍採購的機動飛彈車，計畫籌建機動飛彈發射系統7類、91輛車，同時產製雄二飛彈36枚與延壽雄二飛彈50枚，裝設緊急發射裝置等。但早在去年美方開始遊說我採購魚叉與海馬斯時，中科院聞訊已有反彈，部分人士認為勢將排擠國造飛彈量產計畫。

但核心高層表示，中科院原有包括公開、機密的陸基飛彈量產計畫，不會受到這批軍購影響，而魚叉與雄二未來共同服勤，相互搭配，不會相互阻窒。採購魚叉乃我軍方實際評估，理由是擴大敵反制難度，且評估單價成本效益。採購數量增加，將可降低單價，且外購也不需科研預算。而彈種「有近的，又有遠的」，「有甲類精準，又有乙類精準」，將能增加共軍反制難度。

美國國防安全合作署（DSCA）今天透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100套魚叉海岸防禦系統（HCDS）。這項軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元。