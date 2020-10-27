美售我魚叉岸防系统 國防部：可滿足我防衛需求

國防部今(27)日表示，美國政府於美東時間10月26日就「魚叉飛彈海岸防衛系統」23億7000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

美國國防安全合作署（DSCA）今天透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100套魚叉海岸防禦系統（HCDS）。這項軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元。

國防部指出，美國繼前次對台軍售3項武器裝備之後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」再次供售我所需之防禦性武器，強化我整體防衛戰力，國防部再次表達誠摯的感謝。

國防部進一步表示，此案是考量整體威脅情勢變化，滿足我軍事戰略及防衛需求，建構可恃防衛戰力，以堅強的國防實力，維護台海的區域和平穩定。