快訊

BLM大贏家？美國總統大選的「黑人票」變數迷思

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

陸基魚叉反艦飛彈 美國務院批准售台並已通知國會

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
魚叉反艦飛彈。擷自波音官網
魚叉反艦飛彈。擷自波音官網

美國國務院表示，批准對台灣的24億美元陸基反艦飛彈潛在軍售案，此舉將進一步加劇美中緊張關係。川普政府周一發表聲明說，已經通知國會，支持向台灣出售最多100套由波音公司製造的魚叉海岸防禦系統，其中包括400枚陸基飛彈。魚叉反艦飛彈可以從地面移動發射器上發射，補充之前向台灣出售、從戰機和潛艇發射的魚叉飛彈。美國國務院在聲明中表示，「美國始終致力於維護台灣海峽的和平與穩定，並認為台灣的安全對整個印度太平洋地區的安全與穩定至關重要。」此舉正值美中關係已然高度緊張之際。美國國務院上周批准了18億美元的對台軍售案後，中國宣布將對參與對台軍售的波音公司防務部門、洛克希德馬丁公司和雷神公司進行未具體說明內容的制裁。中國外交部發言人趙立堅周一在北京對記者說，對這些公司實施制裁是「為了維護國家利益。」

飛彈 國務院 軍售

延伸閱讀

中共揚言制裁售台軍備美商 專家：影響力有別

泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查

泰國國會特別會議 在野黨呼籲總理帕拉育請辭

蘇丹將磋商貿易移民協議 以色列先送小麥示好

相關新聞

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

美國國防安全合作署（DSCA）26日公布，國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈（戰彈）及4枚...

中共運八偵察機 我首次「抓」住

國軍昨晚展開「戰備月」實兵操演，為驗證北台軍事通訊站與飛彈基地若遭摧毀，以機動戰術通訊系統維繫第三作戰區指管通情、反應接...

擊鼓嚇退老共？ 國軍狂推「戰鼓社」挨轟 活動全喊卡

在國防部要求下，國軍基層近半年來瀰漫一股「戰鼓」熱，陸軍最捧場，光社團就成立了十九個戰鼓社。國防部原有意每隊補助30萬元，鼓勵部隊普設戰鼓隊，還計畫11月在台北市自由廣場擴大舉辦戰鼓競賽。但此事日前在立法院遭立委質詢砲轟後，全部喊停。

廣角鏡／國軍周五聯合婚禮 首見同婚

國軍本周五（卅日）將要舉行陸海空軍「異地同日」聯合婚禮。中華民國陸軍臉書粉絲專頁昨天披露，此次聯合婚禮有兩對同婚新人，軍...

M41D戰車進駐烈嶼

經層峰拍板，陸軍烈嶼守備大隊M41A3戰車連將全面汰除裝備，由軍備局二○九廠檢整十四至十五輛妥善的M41D戰車，運赴前線...

國軍戰備月實兵操演 愛國者飛彈車組藏身陽明山系

國軍自昨（26）晚展開「戰備月」實兵操演，為驗證北台軍事通訊站與飛彈基地若遭摧毀，以機動戰術通訊系統維繫第三作戰區指管通...

造艦起手式預備 潛艦國造專用廠房11月初可望完工

海軍今天證實，位於高雄台船廠區的潛艦國造專用廠房，可望於11月初完工，民進黨立委王定宇表示，潛艦國造目前「已度過深水區」...

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

國軍即將舉行陸、海、空軍聯合婚禮，今年各軍種選擇「異地同日」，將於本周5（30日）隆重舉辦。中華民國陸軍臉書粉絲專頁今天...

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

國防部今晚發布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，今（26）日各有1架運8技術偵察機與運8反潛機，分別進入我西南防空識...

戰備週連5天 阿帕契將降新竹高鐵空地練熱掛彈

國軍第4季「戰備週」操演今晚至30日、一連5天4夜在全台各作戰區舉行；據了解，計畫實施戰力防護、民間設施補給、反擊等演練...

退輔會攜手民間慈善基金會 協助照顧榮民榮眷

退輔會今天表示，為提升榮民榮眷服務照顧，退輔會與寶佳公益慈善基金會今（26)日簽約，由寶佳基金會捐款，協助榮家購置兩台沐...

中共宣稱將制裁軍售台灣美商 專家研判美握有反制籌碼

中共公開宣稱將「制裁」近期軍售台灣包括波音在內的美國軍備廠商，但有專家研判，美方對中共也有反制籌碼在手，有能力重擊中共自...

熱門新聞

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

黃國昌批中天離譜 孫大千：用有色眼鏡進行思想審查

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

獨／層峰拍板 原則同意檢整M41D戰車部署金門烈嶼

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。