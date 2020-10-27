陸基魚叉反艦飛彈 美國務院批准售台並已通知國會

美國國務院表示，批准對台灣的24億美元陸基反艦飛彈潛在軍售案，此舉將進一步加劇美中緊張關係。川普政府周一發表聲明說，已經通知國會，支持向台灣出售最多100套由波音公司製造的魚叉海岸防禦系統，其中包括400枚陸基飛彈。魚叉反艦飛彈可以從地面移動發射器上發射，補充之前向台灣出售、從戰機和潛艇發射的魚叉飛彈。美國國務院在聲明中表示，「美國始終致力於維護台灣海峽的和平與穩定，並認為台灣的安全對整個印度太平洋地區的安全與穩定至關重要。」此舉正值美中關係已然高度緊張之際。美國國務院上周批准了18億美元的對台軍售案後，中國宣布將對參與對台軍售的波音公司防務部門、洛克希德馬丁公司和雷神公司進行未具體說明內容的制裁。中國外交部發言人趙立堅周一在北京對記者說，對這些公司實施制裁是「為了維護國家利益。」