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美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

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美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。圖／波音推特
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。圖／波音推特

美國國防安全合作署（DSCA）26日公布，國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈（戰彈）及4枚遙測彈，總價約23.7億美元（約新台幣678.46億元）。

國務院官員以背景說明方式表示，基於台灣關係法，美國向台灣提供必要的軍售，使台灣維持足夠的自我防衛能力；美國政府26日正式通知國會，將出售100套系統和400枚魚叉飛彈給台灣。

該名官員表示，美國一貫遵守在台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證指導下的「一個中國政策」。

該名官員說，台海和平穩定為美國持久利益，且美國認為台灣的安全對印太地區的整體安全穩定至關重要；「長期以來美國對台軍售政策都是一貫，且美國7個主管部門態度一致，軍售為台灣安全和台海穩定做出貢獻。」

DSCA表示，這項擬議的軍售項目將強化現有海上和防空的能力，提高台灣應對當前和未來威脅的能力；台灣將可透過高度可信有效的系統來抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。

DSCA表示，此次軍售項目的主要承包商為波音公司，為期8年，包括技術支援。

這是川普政府今年度第四度對台軍售，國務院上周宣布售台三項武器，包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額達18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）。

據路透報導，國務院已非正式告知美國國會，將售台海上衛士無人偵察機（MQ-9），可望在近日正式公布。

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