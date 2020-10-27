國軍戰備月實兵操演 愛國者飛彈車組藏身陽明山系

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍自26日晚展開「戰備月」實兵操演，為驗證北台軍事通訊站與飛彈基地若遭摧毀，以機動戰術通訊系統維繫第三作戰區指管通情、反應接戰等科目，愛國者防空飛彈所屬的微波中繼車與射控車組，26日起被部署到大屯山區，藏身北台最高點，實地驗證戰力保存與機動反擊等科目。圖／讀者提供
國軍自26日晚展開「戰備月」實兵操演，為驗證北台軍事通訊站與飛彈基地若遭摧毀，以機動戰術通訊系統維繫第三作戰區指管通情、反應接戰等科目，愛國者防空飛彈所屬的微波中繼車與射控車組，26日起被部署到大屯山區，藏身北台最高點，實地驗證戰力保存與機動反擊等科目。圖／讀者提供

國軍自昨（26）晚展開「戰備月」實兵操演，為驗證北台軍事通訊站與飛彈基地若遭摧毀，以機動戰術通訊系統維繫第三作戰區指管通情、反應接戰等科目，愛國者防空飛彈所屬的微波中繼車與射控車組，昨起被部署到大屯山區，藏身北台最高點，實地驗證戰力保存與機動反擊等科目。

因應國軍第四季「戰備月」操演，北部地面包括飛彈等各部隊，上周即就機動疏散與戰力保存路線試行「踩點」，實際操演於昨晚10時30分展開。

按國防部規劃，本周10月26日晚間10時至30日中午12時為止，由六軍團為主的北部第三作戰區、花東防衛指揮部為主的第二作戰區實施戰備操演；下周起則由澎湖防衛指揮部為主的第一作戰區、八軍團為主的第四作戰區與十軍團為主的第五作戰區接續操演。各部隊將實兵推演戰力保存、戰場反擊等科目，各作戰區陸續將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。

因應戰備操演第一波戰力保存科目，各部隊戰甲車除將離營進入規劃的隱蔽處所外，航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，也規劃降落新竹高鐵旁世興空氣品質淨化區周邊；602旅UH-60M黑鷹直升機，下周則規劃降落某校，實兵演練戰力保存與整補。

台北陽明山上目前署有空軍嵩山雷達站、陸軍節點通訊站等國軍重要觀通單位。為模擬固定通訊站台遭摧毀後，以戰術通訊系統中繼北台通訊，同時指揮飛彈部隊反擊，北台愛國者三型防空飛彈所屬通訊與射控車組，被民眾目擊部署到大屯山區，飛彈發射車本體疑似隱身陽明山系。

飛彈 黑鷹直升機 國軍

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