國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

國軍即將舉行陸、海、空軍聯合婚禮，今年各軍種選擇「異地同日」，將於本周5（30日）隆重舉辦。中華民國陸軍臉書粉絲專頁今天披露，此次聯合婚禮有兩對同婚新人，軍裝「同婚」恩愛紀念照曝光。

國防部表示，今年國軍聯合婚禮，陸、海、空軍司令部皆訂於10月30日舉辦。其中，陸軍於上午8時30分在大漢營區舉辦，主題為「愛你愛妳，永結同心」，將由陸軍司令陳寶餘擔任證婚人，憲兵指揮部指揮官黃金財中將為男方主婚人，後備指揮部指揮官姜振中則為女方主婚人，並提供結婚證書等豐富紀念品。

海軍聯合婚禮主題為「Honey Honey，琴瑟和鳴」，下午2時於海鷹營區舉辦，由海軍司令劉志斌上將擔任證婚人；空軍聯合婚禮同一時間，在台南基地舉行，由空軍司令熊厚基上將擔任證婚人。

「司法院釋字第748號解釋施行法」去年5月正式上路，開放同性伴侶登記結婚，陸軍司令部今晚在臉書粉絲專頁發布新人照片，揭露兩對同性伴侶將參與本月30日舉辦的聯合婚禮，這是國軍首次有同性新人參與聯合婚禮。不少網友在臉書留言欄留言祝福。