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退輔會攜手民間慈善基金會 協助照顧榮民榮眷

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會與寶佳公益慈善基金會今(26)日簽約，由基金會捐款協助榮家購置兩台沐浴機及一部復康巴士，並且協助發放生活艱困榮民榮眷的急難救助金及子女獎學金。圖/退輔會提供
退輔會與寶佳公益慈善基金會今(26)日簽約，由基金會捐款協助榮家購置兩台沐浴機及一部復康巴士，並且協助發放生活艱困榮民榮眷的急難救助金及子女獎學金。圖/退輔會提供

退輔會今天表示，為提升榮民榮眷服務照顧，退輔會與寶佳公益慈善基金會今（26)日簽約，由寶佳基金會捐款，協助榮家購置兩台沐浴機及一部復康巴士，並且協助發放榮民榮眷急難救助金及子女獎學金。

退輔會表示，簽約儀式由輔導會主委馮世寬與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥共同主持，馮世寬有感於對榮民榮眷的服務與照護，政府財政預算難以全面挹注，對於寶佳基金會提供資金擴大榮民榮眷的照顧，表示衷心感佩。期望未來輔導會與寶佳能夠建立密切且長期的合作關係，共同提升退除役官兵的就業就養輔導措施。

賴進祥表示，榮民一生功在國家，在國家發展與進步的過程中，扮演極為重要的角色。現在很多榮民榮眷成為社會弱勢族群，基金會亟欲關心，有此機會幫助弱勢榮民榮眷時，基金會引以為榮。期待藉由這次捐助，拋磚引玉，帶動風氣，引領更多企業共襄善舉。

退輔會表示，此次捐助購置的兩台沐浴機，將優先分配給失能養護榮民較多的馬蘭榮家及岡山榮家，至於復康巴士則將提供台南榮家，以提升該榮家眾多失能榮民安寧照護品質；急難救助金部分，申請對象除原本的榮民榮眷外，今(109)年首度將因公殉職的國軍眷屬及第二類退除役官兵(及眷屬)納入救助對象。

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