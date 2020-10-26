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修訂應變計畫 海委會宣示與國防部共同強化東南沙防務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海委會主委李仲威。圖／本報系資料照
海委會主委李仲威。圖／本報系資料照

海洋委員會主委李仲威近日將在立法院進行業務報告，報告內容披露，海委會將在太平島海域建置「南沙水文浮標」，掌握我國南疆海域資訊，同時偕同國防部訂定東南沙各種突發狀況應變計畫，修訂平戰轉換作業規範，強化實兵演練，建構島嶼工事，提升東南沙防衛能量。

海洋委員會在報告中表示，為維東、南沙漁業資源、海洋生態環境及我國南海主權，定期調派大型艦船或依個案調增派其他艦船，結合駐地海巡能量執行巡護任務，今年至9月已執行東沙 海域巡護24航次、南沙海域巡護25航次。計畫建置南沙水文浮標，掌握我國南疆海域資訊，強化我國在南海地區海洋科學長期觀測研究及海洋預警的優勢。

海洋委員會同時指出，將提升東南沙防衛能量，落實實兵演練，首先建構島嶼工事提升防務能量，持續強化東沙島及南沙太平島助航及碼頭強固等工程建設，強化兩島海域巡弋能量，並與國防部就兩島人員訓練、武器裝備妥善等緊密合作，藉由每年定期輔訪，指導辦理防務整備及協助戰力鑑測，提升兩島自衛能力。

海洋委員會表示，將偕同國防部，捍衛南海主權。偕同國防部訂定各種突發狀況應變計畫及修訂平戰轉換作業規範，並配合參與國防部兵棋推演、實兵演練，以有效應處突發狀況，同時密切關注南海情勢發展，捍衛我國南海主權、漁權。

海洋委員會指出，將積極與美國海岸防衛隊接觸交流，推動台美海巡工作專案組，就雙方關切海洋議題進行區域合作，提升常態化合作交流機制。

南海 國防部 東沙島

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