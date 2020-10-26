消除威權象徵進度慢 6機關執行率掛零！

促轉會推動全國移除威權象徵，然而時代力量立委邱顯智卻發現，相關工作進度緩慢，有6個機關的執行進度掛零，其中又以國防部和退輔會的情況最為嚴重，待處理項目最多。

立法院司法與法制委員會今邀請促轉會就司法機關落實轉型正義，進行專題報告，並備質詢。邱顯智在質詢時表示，他肯定促轉會對政治受難家庭的關懷，但同時也質疑威權象徵的處置的進度緩慢。

他指出，促轉會已在10月15日針對「全國公共空間威權象徵最新處置進度」做說明，其中以國防部、教育部，以及退輔會三部會的處置進度較為緩慢。邱顯智則進一步拿出資料指出，有6個機關，包括總統府、立法院、國防部、文化部、國發會，以及故宮博物院，執行率都掛零。

邱顯智並指出，國防部的處理進度掛零，全部260個威權象徵都沒有處理，退輔會則是66個中只做了一個，執行率僅2%；教育部有155個，僅處置或同意處置5個，執行率為3%。他質疑，為什麼會有這樣的困難？

促轉會主委楊翠表示，在與退輔會、國防部溝通協調的過程中，他們比較訴求歷史情感，表明有特殊的歷史因緣，促轉會也一直提出多元處置的方案，而兩個部會也考慮在不同的地方，以不同的方式移動威權象徵，促轉會會慢慢溝通。

邱顯智則表示，在德國柏林圍牆倒塌後，到處都是列寧、史達林的銅像，人家到最後也都處理了，現階段有些部會，包括衛福部、海洋委員會等，其執行率是百分之百，顯然不是不能達成。

邱顯智並詢問中正紀念堂的轉型進度，包括促轉會所建議的過度期方案，皆沒有進度。楊翠則表示，她有在和文化部長李永得聯繫，李將成立一個跨機關的處理平台，促轉會會參與其中，努力積極促成盡快開始轉型。

邱顯智則期許，希望促轉會能趕在明年5月到期前，推動相關轉型任務。