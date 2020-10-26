國軍今晚展開「戰備周」 全台兵力大演練

國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。據了解，航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，規劃降落新竹高鐵旁，602旅UH-60M黑鷹直升機則規劃降落某學校，演練戰力保存與整補。

國軍第四季「戰備月」日前已陸續實施，地面包括飛彈等各部隊，就機動疏散與戰力保存路線試行「踩點」。今晚至10月30日中午12時為止，則是「戰備周」正式實施，全台兵力將有大動作演練。