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國軍今晚展開「戰備周」 全台兵力大演練

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演。圖／中華民國陸續臉書網頁
國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演。圖／中華民國陸續臉書網頁

國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。據了解，航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，規劃降落新竹高鐵旁，602旅UH-60M黑鷹直升機則規劃降落某學校，演練戰力保存與整補。

國軍第四季「戰備月」日前已陸續實施，地面包括飛彈等各部隊，就機動疏散與戰力保存路線試行「踩點」。今晚至10月30日中午12時為止，則是「戰備周」正式實施，全台兵力將有大動作演練。

日前航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，曾被目擊在新竹高鐵站旁的世興空氣品質淨化區周邊空域凌空，近日將實施降落實施戰力保存。

國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，規劃降落新竹高鐵旁，602旅UH-60M黑鷹直升機規劃降落某學校，演練戰力整補。圖／中華民國陸軍臉書網頁
國軍第四季「戰備周」操演即將於今晚10時30分展開，全國各作戰區將有大動作操演，驗證防務部署的可行性。航特部601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，規劃降落新竹高鐵旁，602旅UH-60M黑鷹直升機規劃降落某學校，演練戰力整補。圖／中華民國陸軍臉書網頁

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