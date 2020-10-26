獨／層峰拍板 原則同意檢整M41D戰車部署金門烈嶼

經層峰拍板，陸軍烈嶼守備大隊M41A3戰車連將全面汰除裝備，由軍備局209廠檢整14至15輛妥善的M41D戰車，運赴前線接手防務。這項專案將針對本島的M41D戰車，以「拆零納補」方式，在不增加預算原則下進行檢整。據了解，M41D戰車雖然老舊，但妥善率高，且當年性能提升後，至今仍堪稱擁有陸軍最先進的瞄準與射控系統，可射擊翼穩定脫殼穿甲彈。

陸軍民國47年起陸續接收M41戰車，型號有A1與A3，在1996年台海危機後，國軍以本島車輛性能提升50輛M41D戰車，改裝柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統，M41D是我國獨有的型號，目前本島堪用待檢整的車輛，都是裝騎連汰除的裝備。

月前金門烈嶼M41A3戰車發生戰損，不幸造成官兵一死一傷，現有裝備老舊問題受到關注，蔡總統指示儘速更新。經國防部向層峰提報後，日前「原則同意」以M41D戰車接手防務，並且以拆零納補方式檢整現有裝備，「花工不花錢」。軍備局209廠目前已受命檢整相關裝備，目前本島有約卅輛M41D戰車可供檢整。

陸軍今年陸續編成聯合兵種營後，其實多出約兩百餘輛包括雲豹甲車在內戰甲車，對於為何沒有選擇以四零榴砲槍車型的雲豹甲車接手防務，軍方解釋，M41戰車屬於輕型戰車，體積與機動力非常適合金門崎嶇的地形與較窄的道路，重點是隱蔽戰車的坑道，不需要再拓寬。而陸軍未來有兩百多輛輕型戰車的需求，目前鎖定軍備局「獵豹專案」自行研發的105砲輪型戰砲甲車。

國防部軍備局民國108年起編列7億7884萬元，以「獵豹專案」為名，計畫在112年以前完成兩輛105公厘輪型戰砲甲車原型車研製。裝甲兵科出身的國防部長嚴德發日前指示，裝備改名為「105公厘輪型戰車」，不再使用「戰砲甲車」之名。目前此案載台將使用軍備局自行研發雲豹二代甲車M2樣車，砲塔整合則由中科院研製，中科院證實日前捷克EA公司在台代理商曾於今年10月7日向該院簡報。

當年M41A3性能提升為M41D後，外觀增加側群裝甲，同時更新戰車射控系統，有熱源成像儀（TTVS)，而且有電腦的彈道計算機，41D的瞄準與射控系統，現在仍是陸軍最先進的；而且戰車更新主砲，雖然仍是76砲，但拆掉防火帽，增加炮膛排煙器，可射擊翼穩脫殼穿甲彈；M41D戰車因更新動力系統，引擎換成康敏斯的二行程柴油引擎，但是變速箱沒換，仍然是原來CD500，最高時速比M41A3低，但更省油，扭力變大，妥善率高。而本島目前約有30輛裝騎連汰除的M41D戰車，大部分已由軍備局209廠收回，部分在裝甲學校等單位。