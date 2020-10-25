傳大陸抽砂船包圍馬祖 連江縣府盼比照金廈共同執法
馬祖南竿居民今日在臉書PO文，表示南竿海面出現大批中共漁船，仿若圍島。海巡官員澄清，平常也都會有抽砂船在接近4000至6000公尺的禁限制水域周邊，並沒有圍島情事，海巡今已增派2000噸新北艦趕往當地水域維持秩序；連江縣政府表示，目前已在與大陸溝通，希望能比照金門、廈門一樣，共同執法，打擊越界漁船，福州市台辦也已經允諾並簽呈給省級單位，希望能盡快通過，減少抽砂船越界情形。
馬祖海巡隊長林志明表示，每天都有許多抽砂船會在4000、6000公尺兩種禁限海域外抽砂，少部分進入禁限海域時，他們就會派船前往驅逐，天候差時約會有數十艘，像今天天氣好，約有百來艘，但這跟平常狀況差不多，並沒有民眾所說的「圍島」事件發生。
林志明指出，當晴空萬里時，民眾只要搭乘交通船，或是在島邊就能清楚看見4000公尺外的抽砂船，但大部分船隻都不會越界，就算有一兩艘船隻過來，海巡也會立刻派船驅離，今晚海巡也調派2000噸級的新北艦前來支援，希望利用水炮，遏止大陸船隻越界。
連江縣政府產業發展處王建華表示，目前縣府已在與大陸溝通，希望能比照金門、廈門一樣，兩岸共同執法，現在福州市台辦也已經允諾，並簽呈給省級單位，希望能盡快通過，減少抽砂船越界情形。
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