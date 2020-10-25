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光復節馬祖南竿遭圍島 海巡：都是大陸大型運砂船
有馬祖南竿當地民眾今天披露，今日一早南竿海面出現大批中共漁船，仿若圍島。海巡艦隊分署今天表示，今天越界陸船多是運砂船，艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船，也感謝熱心民眾提供相關資訊。
艦隊分署表示，馬祖海巡隊今（25）日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地兩艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。
艦隊分署表示，此案大陸抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間之航道，是屬6000公尺禁限制水域外的範圍，在範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊刻透過兩岸共打機制，協調對岸共同打擊不法。
艦隊分署指出，馬祖海巡隊自去年（108）迄今（109）年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元。馬祖海巡隊將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，確保馬祖海域海洋資源永續發展。
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