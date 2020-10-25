光復節馬祖南竿遭圍島 海巡：都是大陸大型運砂船

有馬祖南竿當地民眾今天披露，今日一早南竿海面出現大批中共漁船，仿若圍島。海巡艦隊分署今天表示，今天越界陸船多是運砂船，艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船，也感謝熱心民眾提供相關資訊。

艦隊分署表示，馬祖海巡隊今（25）日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地兩艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

艦隊分署表示，此案大陸抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間之航道，是屬6000公尺禁限制水域外的範圍，在範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊刻透過兩岸共打機制，協調對岸共同打擊不法。