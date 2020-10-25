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光復節馬祖南竿遭中國船艇圍島 海巡增派新北艦支援
有馬祖南竿當地民眾今天披露，今日一早南竿海面出現大批中共大型抽運砂船，仿若圍島。海巡官員表示，中方船艦出現在當地介於南竿與莒光間的劉心礁水域，接近4000至6000公尺的禁限制水域周邊，海巡今已增派1000噸新北艦趕往當地水域維持秩序。
馬祖李姓民眾今天在臉書貼文披露，今天10月25日台灣光復節，「馬祖南竿現在被包圍起來了，就是俗稱圍島」。民眾所攝畫面顯示，南竿近海布滿中共船艦，辨識似為中共大型抽運砂船。
對此，海巡官員表示，今日出現在南竿海面的中共大型抽運砂船，位於介於南竿與莒光間的劉心礁水域，接近4000至6000公尺的禁限制水域周邊，大部分未進入我禁限制水域，海巡部署有100噸艇在當地海域警戒並驅逐趕違規船艇，而對方趕了又來，會有5、6艘進入違規進入我水域，海巡今天特別派遣千噸級的新北艦趕赴當地水域協助維持海上秩序。
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