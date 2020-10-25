2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域　

專門記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望（Aircraft Spots）」今天上傳一張圖片顯示，2架美軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機朝台灣東南海域方向飛行，並由空中加油機KC-135補給油料。

空軍司令部發言人陳國華中將表示，針對民間飛機軍事網站的訊息，以及第三國的軍事動態，空軍援例不做評論。

飛機守望（Aircraft Spots）在推特（Twitter）上指出：「美國空軍B-1B轟炸機HUGE01和02從關島安徒生空軍基地出發前往南中國海。美國空軍KC-135R PEARL11提供了加油機支持」。

另同樣時常分享全球各國軍情軍機動態的推持帳號「Callsign: CANUK78」，也在推特分享圖片顯示指出：「有趣的飛機駛向#SouthChinaSea，Hex作為H60回來了，但從速度和高度來看，顯然不是」。