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2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域
專門記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望（Aircraft Spots）」今天上傳一張圖片顯示，2架美軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機朝台灣東南海域方向飛行，並由空中加油機KC-135補給油料。
空軍司令部發言人陳國華中將表示，針對民間飛機軍事網站的訊息，以及第三國的軍事動態，空軍援例不做評論。
飛機守望（Aircraft Spots）在推特（Twitter）上指出：「美國空軍B-1B轟炸機HUGE01和02從關島安徒生空軍基地出發前往南中國海。美國空軍KC-135R PEARL11提供了加油機支持」。
另同樣時常分享全球各國軍情軍機動態的推持帳號「Callsign: CANUK78」，也在推特分享圖片顯示指出：「有趣的飛機駛向#SouthChinaSea，Hex作為H60回來了，但從速度和高度來看，顯然不是」。
據了解，飛機守望（Aircraft Spots）上個月25日也曾在推特上傳2架美國空軍B-1B轟炸機KIMBO11與12自關島的安德森空軍基地（Andersen AFB）起飛，朝台灣西北方向飛行。
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