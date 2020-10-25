強化拒敵一線戰備 陸軍整建高登、亮島碼頭登陸坡道

儘管有馬祖立委公開宣稱反對「軍民一家、同島一命」的昔日戰地守則，但陸軍持續強化外島防務，陸軍新編列5億2381萬餘元，整建高登、亮島碼頭及工事工程，整建裝備登陸坡道，遂行戰訓任務及戰備運補。

陸軍司令部表示，高登與亮島為我對大陸監控與固守的第一線，現有運補碼頭已不敷使用，影響人員及物資運補，亟需整建碼頭及登陸坡道等，以利遂行戰訓任務及戰備運補，確保防區安全。

陸軍新年度分別編列5億2381萬餘元，進行高登、亮島碼頭及工事工程整建。

馬祖高登島，南北長2公里，東西寬0.92公里，面積約1.84平方公里，距中國大陸9公里，行政隸屬於中華民國福建省連江縣北竿鄉芹壁村；亮島長約1400公尺、寬250公尺，面積約0.4平方公里，四周峭壁陡峻，地形顯要，距離中國大陸蜘蛛島24公里，雙峰島26公里。