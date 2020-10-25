支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍

10月20日，調查局搜索約談三位軍情局前官員，分別是上校退役的張超然、周天慈，以及少將退役的岳志忠。偵訊後除了張收押禁見，另兩人各以15萬元交保。 軍情局身為兩岸情報戰第一線，多年來不乏成員被誘變節的案例，但這次三人都年逾七旬，退伍超過20年，如此「資深共諜」歷來僅見。岳志忠甚至是軍情局退休人員聯誼組織「中華民國忠義同志會」副理事長，妻兒也都出身軍情局。

2020-10-25 06:00