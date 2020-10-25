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支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍
國軍持續執行新型手槍換裝計畫，同樣計畫換裝國造的T75K3手槍，經國防部統計，各軍種110至114年，將計畫繼續換裝1萬5772把手槍。
陸軍從107年度起，編列3億6862萬多元，分五年度採購1萬0404把手槍。其中一般部隊使用國造T75K3，特戰部隊則將向國外採購。T75先前就已服役於憲兵、陸戰隊，K3是最新的改良型。
而根據統計，國軍110至114年，包括憲兵、陸軍、海軍、空軍與後備，合計將耗資7億4975萬6000元，第二波持續採購T75K3手槍。
國防部表示，現行手槍用已逾壽限，機件老舊，槍膛磨損嚴重，後座力大，重量過重，且裝彈量低，不符作戰需求，規劃由憲兵指揮部統籌購置新型手槍1萬5772把，以利遂行近、自衛及城鎮作戰。
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